Stand: 31.03.2021 09:30 Uhr Limit för AstraZeneca-Impstoff

Vun vundaag an schüllt blots noch Minschen över sösstig mit dat Vakzin vun AstraZeneca impt warrn. Dorop hefft sik de Gesundheitsministers vun Bund un Länner enigt. De Faste Impkommission harr dat anradt. Dat geev ne'e Daten doröver, dat de Impstoff blangenbi ok anner Anslääg harr. So müch dat vörkamen, dat dat bannig selten Thrombosen in'n Bregen dorvun gifft – tomehrst bi Froenslüüd ünner fiefunföfftig. | Stand 31.3.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2021 | 09:30 Uhr