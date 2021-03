Stand: 31.03.2021 09:30 Uhr Anner Imptermine in Hamborg

In't Hamborger Impzentrum warrt doran arbeid, Termine nee to organisieren. De Soziaalbehöörd plaant, dat nu all Minschen ünner sösstig, de dat AstraZeneca-Vakzin kregen schullen, nu de Middels vun BioNTech un Moderna sprütt kriegen schüllt. Dat heet vun de Behöörd: Keen Termin schull utfallen. Ok över Oostern blifft dat Zentrum in de Messehallen apen. | Stand 31.3.2021 Kl. 9:30

