Stand: 31.03.2021 09:30 Uhr Keen Dioxin in't Grundwater

Bummelig hunnert Mal hefft se in de Bobarger Niederung bohrt: Nu is kloor, dat dat Dioxin dor in'n Grund nich in't Grundwater rinsickert is. Vör drei Johr harr man dat Gift funnen. Dat is woll en Ooltlast vun't Pharma-Ünnernehmen Boehringer-Ingelheim. De Umweltbehöörd kloort nu, woans de Grund wedder reinmaakt warrn kunn. Dat schall üm un bi teihn Millionen Euro kösten. | Stand 31.3.2021 Kl. 9:30

