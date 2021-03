Stand: 30.03.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

In Hamborg süht dat jümmer mehr so ut, as dat wi bald avends nich mehr rutgahn dröövt. De Corona-Infekschonen warrt in de Stadt jümmer mehr. Dorüm will de Senaat nu över en Utgangssperre snacken un vunaf wann de denn gellen sall. De Entscheden doröver wüllt se noch düsse Week drepen. In de Bezirken Midde un Horborg liggt de Inzidenzweert nu al bi över tweehunnert. In de drütte Well hebbt sik in uns Stadt sünnerlich junge Lüüd twüschen foffteihn un negenteihn Johrn ansteken. // Stand 30.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2021 | 09:30 Uhr