Stand: 30.03.2021 09:30 Uhr Nich ahn Corona-Test na Düütschland

Vunaf hüüt mutt sik jeedeen, de na Düütschland flegen will, op Corona testen. Wokeen bi de Floogsellschopen keen negativ Testergebnis vörwiesen kann, de dröff nich in ’n Fleger rin. Bi en positiven Test geiht dat in Quarantään. Den Test mööt de Lüüd sülvst betahlen. // Stand 30.03.2021, Kl. 9:30

