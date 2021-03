Stand: 30.03.2021 09:30 Uhr Landstroom-Anlagen in’n Haven

Bi den Tarifstriet vun de Metall- un Elektro-Industrie, dor sünd se sik nu eens worrn. Arbeitgevers un IG-Metall hebbt för de Bedrieven in Noordrhien-Westfalen en Corona-Prämie afmaakt. Un denn süllt de Mitarbeiters regelmatig en Extrageld kriegen. De Enigen gellt as Pilotafsluss. Dat heet, dat warrt woll nu ok vun anner Gegenden övernahmen. // Stand 30.03.2021, Kl. 9:30

