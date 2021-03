Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag mit veel Sünnschien to un to schöön. De Temperaturen schafft dat noch op bet to eenuntwintig Graad. Opstunns meet wi op Willemsborg al mal ölven Graad.

Morgen kriegt wi noch mehr Sommer bi Temperaturen bet to tweeuntwintig Graad. // Stand: 30.03.2021, Kl. 9:30