Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Wieldess gaht de Corona-Tahlen wieder na baven: Bunnswiet gifft dat knapp negendusendnegenhunnert ne’e Infekschonen. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat good tweedusend Fäll mehr as in de verleden Week. De Inzidenz is wieder anstegen, vundaag op eenhunnertveerundörtig Komma veer. //Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

