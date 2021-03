Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Regh nicht in ‘n Bundsdag

De Vize Frakschoonschef vun de SPD in den Bezirk Mitt, Yannik Regh, de will nich mehr för den Bundsdag kandideren. Wat Regh sülvst seggt, hett he versöcht bi de SPD-Delegeertenwahl in Hamm Borgfeld an’n verleden Freedag to schummeln. Nu treckt he de persönlichen Konsequenzen un leggt foorts all sien Ämters un Mandaten daal. Dat hett he op sien Facebook-Siet künnig maakt. Regh wull de Nafolger vun Johannes Kahrs in’n Bundsdag warrn. // Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

