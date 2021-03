Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Spoort

De düütsche Football-Nationaalmanschop, de hett ok jümehr twetet WM-Qualifikaschoonsspeel wunnen. Dat Team vun Bundstrainer Joachim Löw hett gegen Rumänien een to null speelt. In de twete Handball Bundsliga hett de Tabellenanföhrer HSV Hamborg an’n Avend de eerste Heim-Nedderlaag vun de Saison inkasseert. Se hebbt gegen TV Großwallstadt mit sövenuntwintig to achtuntwintig verloren. // Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

