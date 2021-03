Stand: 29.03.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi vun Tiet to Tiet Wulken. An’n Anfang kann ok en beten Regen oder Spütterregen daal kamen. Later warrt dat dröög un lockert ok sachte op. To’n Avend hen warrt dat fründlich un sogar de Sünn kiekt noch mal lang. Dat Ganze bi bet to milde söventeihn Graad. Opstunns meet bi ju op Finkwarder teihn Graad. Morgen kriegt wi Sünn un en poor Wulken as Dekoraschoon. Dat is dröög un warm: Bet to twintig Graad kriegt wi. // Stand 29.03.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.03.2021 | 09:30 Uhr