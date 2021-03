Stand: 26.03.2021 09:30 Uhr Corona in Kitas un Scholen

Ümmer mehr Kinner in Düütschland steekt sik mit dat Corona-Virus an, ok in Hamborg. In’n Januar leeg de Inzidenz bi Kinner, de bet to fief Johr oolt sünd, hier noch bi ünner föfftig. Nu hett sik de Tahl mehr as verdubbelt. Dorüm denkt de Hamborger Soziaalbehöörd nu över na, dat ok Kinner, de na de Kita hengaht, test warrt.

// Stand: 26.03.2021, Kl. 9:30

