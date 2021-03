Stand: 26.03.2021 09:30 Uhr Stau in’n Suezkanal

Siet’n poor Daag al kummt dör den Suezkanal in Ägypten nüms mehr dör. Fachlüüd versöökt ümmer noch, den Megafrachter „Ever Given“, de dor verdweer steiht, freetokriegen. In’e Twüschentiet maakt sik ok Firmen in’n Hamborger Haven Sorgen. Schull de Stau vun all de Containerscheep noch länger duern, müssen goors hier in Hamborg Industriebedrieven stillleggt warrn.

// Stand: 26.03.2021, Kl. 9:30

