Stand: 26.03.2021 09:30 Uhr 3:0 gegen Island

De Footballers sünd allerbest in’e WM-Qualifikatschoon rinkamen. De düütsche Natschoonalmannschop hett gegen Island mit dree to null wunnen. Kort vör dat Speel in Duisburg is een Speler positiv op dat Corona-Virus test worrn. Jonas Hofmann vun Borussia Mönchengladbach is nu in Quarantään un bavento noch een annern Speler.

// Stand: 26.03.2021, Kl. 9:30

