NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dor töövt en schönen Dag op uns mit bet to söss Stünnen lang Sünnschien un Temperaturen in’e Spitz vun bet to föffteihn Graad. Opstunns sünd dat acht Graad in Fuhlsbüddel. Meisttiets blifft dat vundaag noch dröög, an’t Wekenenn dor süht dat denn aver al anners ut. Dat is denn mehr so dat Wedder to’n binnen blieven. Mit üm un bi teihn Graad warrrt dat ehrder frisch un dat warrt natt, denn dat gifft Regen vun baven.

