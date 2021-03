Stand: 25.03.2021 09:30 Uhr Keen Vertroensfraag

De Vertroensfraag in den Bunnsdag will se nich stellen: Dat see Kanzlersch Angela Merkel güstern Avend in’n ARD Brennpunkt. Na dat se bi den Ooster-Lockdown wedder ümdreiht weer, harrn Politikers ut de Oppositschoon jüst dat vun ehr verlangt. Merkel meent, dat Parlament steiht jümmers noch achter ehr. / Stand: 25.03.2021, Klock 9:30

