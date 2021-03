Stand: 25.03.2021 09:30 Uhr Reisen na’t Butenland verbeden?

Un de Bunnsregeren hett foorts dat neegste Thema bi’n Wickel, bi dat se sik in de Klatten kriegen kunnen. Urlaubsreisen na’t Butenland heel un deel to verbeden, dat warrt dat mit de SPD-Frakschoon nich geven. Dat see Carsten Schneider, parlamentaarsche Geschäftsföhrer vun de SPD in’n Bunnsdag. He meent, dat weer nich passlich, dat Kanzlersch Angela Merkel nu ünnersöken lett, wat se de Reisen verbeden dörvt. / Stand: 25.03.2021, Klock 9:30

