Stand: 25.03.2021 09:30 Uhr Coronatallen

De Coronatallen in Düütschland klattert wieder na baven. De Söven-Daag-Weert liggt vundaag bi hunnertdörteihn. Dat Robert-Koch-Institut mellt goot tweeuntwintigdusendsöshunnert ne’e Infekschonen. Dat sünd meist fiefdusend mehr as vör een Week. Denn gifft dat nochmal tweehunnertachtuntwintig Minschen in Düütschland, de an oder mit Corona dootbleven sünd. / Stand: 25.03.2021, Klock 9:30

