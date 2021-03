Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Oostern in Hamborg

Oostern fallt ut – tominnst schall dat keen Besöken, Reisen oder Gottsdeensten in de Kark geven. Dor bidd Hamborgs Börgermeister Peter Tschentscher üm. Anners an in anner Bunnslänner blievt de Oplagen, woveel Lüüd sik drapen dörvt, in Hamborg scharp. Wiederhen gellt: Een Huushoolt un nich mehr as een anner Minsch bavento. Tschentscher sett op de Blitztests. Man he gifft ok to, dat bi’t Impfen noch nich allens goot löppt. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2021 | 09:30 Uhr