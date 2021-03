Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Düütliche Wöör ut de Wirtschop

De Wirtschop bekrittelt de Corona-Oplagen för de Oosterdaag. Veel Branchen köönt de Fabriken nich eenfach so dichtmaken. Wat Grööndünnersdag nu as en Fierdag tellt oder nich, dat mööt Bund un Länner noch rutfinnen. Lüüd, de Eten un Drinken verkööpt, wohrschaut: Middeweken un Sünnavend warrt to veel Minschen mitmal inhalen gahn. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.03.2021 | 09:30 Uhr