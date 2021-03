Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Coronatallen

De Corona-Inzidenz in Düütschland blifft bi hunnertacht, so as güstern. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag föffteihndusendachthunnert ne’e Infekschonen. Dat sünd goot tweedusend mehr as vör een Week. Denn gifft dat nochmal tweehunnertachtunveertig Minschen in Düütschland, de an oder mit Corona dootbleven sünd. Tohooprekent sünd dat opstünns al mehr as fiefunsöventigdusend Doden. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

