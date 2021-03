Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Stau in’n Suezkanaal

En veerhunnert Meter lange Containerschipp sitt in den Suezkanaal fast. Dat bringt den Schippsverkehr op de Welt heel un deel dörchenanner. Op den Frachter weer de Stroom utfullen un Slepers hebbt dat noch nich schafft, em wedder op Kurs to trecken. Mehr as hunnert anner Containerscheep steekt dorachter in’n Stau fast. De Suezkanaal is de köttste Weg för Scheep twüschen Europa un Asien. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

