Stand: 24.03.2021 09:30 Uhr Maleschen an’n U-Bahnhoff Jungfernstieg

Jüst wedder op Schick bröcht un nu is de Putz al möör. In den U-Bahnhoff Jungfernstieg gifft dat witte Waterplackens an de swatte Wand. Eerst in’n Sommer harrn se de Statschoon dree Maand lang wedder trechtmaakt. Nu sünd dor woll Reten in de Beton-Fugen vun den Tunnel, weer vun de Hoochbahn to hören. De mööt se nu eerstmal wedder dichtmaken. / Stand: 24.03.2021, Klock 9:30

