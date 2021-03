Stand: 23.03.2021 09:30 Uhr Football

In de twete Football-Bunnsliga hett de VfL Bochum den Hamborger SV wedder vun de Tabellenspitz wegdrängelt. De Westfalen hebbt bi dat Maandagsspeel bi Fortuna Düsseldörp mit en dree to null wunnen. In de Tabell hett Bochum nu wedder twee Punkten Vörsprung vör den HSV.// Stand 23.03.2021, Kl. 9:30

