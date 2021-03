Stand: 22.03.2021 09:30 Uhr Corona-Gespreken

Dat warrt woll noch länger duern mit den Corona-Lockdown: Noch veer Weken, bet to’n achteihntsten April. Un villicht warrt he ok noch strenger. Dat is de Vörslag vun‘t Kanzleramt. Vundaag wüllt Bund un Länner jo wedder doröver Raat slaan, woans dat wiedergeiht. Se snackt ok doröver, dat de Lüüd villicht an’n Avend nich mehr vör de Döör dörvt, wo de Inzidenz höger as eenhunnert is. Urlaub in‘t egen Bundsland – dat schall woll aver gahn in Ferienwahnungen un op‘n Campingplatz. //Stand 22.03.2021 Kl. 9:30

