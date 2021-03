Stand: 22.03.2021 09:30 Uhr Schnelltest an Scholen

Se sünd endlich dor: De Corona-Tests an Hamborger Scholen, op de se so töövt hebbt. All Schölers schüllt sik nu eenmal in de Week sülvst in de School testen. Dat bedröppt bummelig eenhunnertuntwintigdusend Kinner un junge Lüüd. Mitarbeiders, de köönt sogor dreemal in de Week en Test maken. Bi de eersten twintigdusend Schnelltest in de verleden Week, dor geev dat teihn positive Fäll. // Stand 22.03.2021 Kl. 9:30

