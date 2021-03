Stand: 19.03.2021 09:30 Uhr Impfen mit AstraZeneca

Dat Impfen in Düütschland kann nu wedder ’n beten wat flinker wiedergahn, denn af vundaag dröfft dat Middel vun AstraZeneca wedder bruukt warrn. Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn hett an’n Avend seggt, den Stopp gifft dat nu nich mehr. Wannehr dat Impfen mit dat Middel AstraZeneca nu genau in Hamborg wedder losgeiht, dat is noch nich ganz kloor. De Soziaalbehöörd warrt so as dat utsüht woll an’n Vörmiddag ’n beten wat mehr dorto seggen.

// Stand: 19.03.2021, Kl. 9:30

