Stand: 19.03.2021 09:30 Uhr Snacken över‘t Impfen

Later snackt denn ok de Böversten vun’e Bunnslänner tohoop mit Kanzlersche Angela Merkel doröver, woans dat mit dat Impfen nu wiedergeiht. An’n Namiddag telefoneert se denn tosamen. Un dor wüllt se denn ok besnacken, wannehr dat bi de Huusdokters in’e Praxen mit dat impfen losgahn kann.

// Stand: 19.03.2021, Kl. 9:30

