Stand: 19.03.2021 09:30 Uhr Mehr Lüüd steekt sik an

So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt, kann een ümmer düütlicher sehn, dat dat Virus nu al dat drütte Mal ornlich dull in Gang kummt. Hüüt fröh snackt dat RKI vun knapp söventeihndusendfiefhunnert ne’e Fäll, wo Lüüd sik ansteken hebbt. Dat sünd goot veerdusendsösshunnert mehr as noch vör een Week. Dor leeg de Inzidenzweert noch bi tweeunsöventig, vundaag nu liggt he bi nich ganz sössunnegentig.

// Stand: 19.03.2021, Kl. 9:30

