Stand: 19.03.2021 09:30 Uhr Dörch Tofall Drogen funnen

Lüüd vun’e Hamborger Füerwehr hebbt in en Mehrparteienhuus in Hoorn dörch Tofall en Drogenplantaag funnen. Egens sünd se in’e Rennbahnstraat togang ween. Dor harr sik nämlich en Lastwagen in en Huusinfohrt fastführt hatt. As de Füerwehrlüüd denn aver in’e Wahnung nakieken wullen, wat dör de ganze Saak villicht wat twei gahn is, dor sünd se denn bi op Planten, Lampen un en Lüftungsanlaag stött. Nu geiht de Polizei de Saak op’n Grund.

