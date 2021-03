Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Snacken över Kurs för Scholen

De Schooldirekters vun de Hamborger Gymnasien verlangt en Drepen. Dor mutt hoochnödig doröver snackt warrn, woans dat an de Scholen wiedergahn schall. Se bekrittelt, dat vun de Schoolbehöörd jümmers eerst kott vör knapp en ne’e Order kümmt. Un se maakt sik böös Sorgen, woans dat de Schölers psychisch in Corona-Tieden geiht. Bi dat Drepen schüllt nich blots Lehrers, man ok Psychologen, Öllern un Schölers mit an’n Disch sitten. / Stand: 18.03.2021, Klock 9:30

