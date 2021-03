Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Corona-Tallen ünnerscheedlich hooch in de Stadt

Woso sünd de Corona-Tallen in de Hamborger Stadtdelen so ünnerscheedlich? Vör allen in Mitt un Horborg is de Inzidenz bet to dreemal so hooch as in Noord oder Einbüttel. Falko Droßmann, de dat Leit vun dat Bezirksamt Mitt hett, meent, dat liggt an de soziale Laag in de Stadtdelen. Op de Veddel, in Billstedt un Willemsborg hebbt veel Minschen Berufen, bi de se nich in’t Huuskontor arbeiden köönt. Un dor wahnt mehr Lüüd op knappen Ruum tohoop as in anner Stadtdelen. / Stand: 18.03.2021, Klock 9:30

