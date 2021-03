Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Wedder scharpere Corona-Oplagen

In’t Hamborger Ümland gellt för Koophüüs un Ladens vun tokamen Week af an wedder ne’e Oplagen. In de Kreisen Pinnbarg, Seebarg, Stormarn un Hartogdom Lauenborg bruukt de Lüüd denn wedder en Termin, wenn se inköpen wüllt. In Hamborg harrn se ja en Reeg Oplagen wegnahmen. Man so as dat opstünns utsüht, mööt se de Corona-Oplagen al to’t Wekenenn hen wedder scharper maken. Güstern weern de Neeinfekschonen över den Weert vun 100 rutgahn. / Stand: 18.03.2021, Klock 9:30

