Stand: 18.03.2021 09:30 Uhr Towers hebbt wunnen

In de Basketball-Bunnsliga harrn de Hamborg Towers mit veerunachtig to eenunachtig gegen de Löwen Brunswieg de Nees vörn. Beide Mannschoppen weern stark un wunnen hebbt de Towers eerst in de Extra-Tiet. In de Tabell blievt se wieder op Platz söven. / Stand: 18.03.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2021 | 09:30 Uhr