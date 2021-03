Stand: 17.03.2021 10:15 Uhr Corona in de Stadtdele

In de Hamborger Stadtdele sünd de Coronatahlen siehr verscheden. In Harborg un Midd liggt se wied över de Grenz vun hunnert; ünnerdeß gifft dat in Nuurd un Einbüddel dütlich weniger Lüüd, de sik ansteken doot. De Oppositschoon in’t Hamborger Rathuus seggt, de Tahlen hebbt ok wat dormit to doon, wo arm oder wo riek een Gegend is. / Stand: 17.03.21 Klock 09:30

