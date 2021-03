Stand: 17.03.2021 10:15 Uhr Tahlen vun’t RKI

Dat Robert Koch-Institut vermelldt vundag mehr as dörteihndusendveerhunnert Minschen, de sik nee mit dat Virus ansteken hebbt. Dat sünd bi veerdusenddreehunnert mehr as Middeweeken verleden Week. Op söven Daag rekend is de Inzidenz op 86,2 hochgahn. / Stand: 17.03.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2021 | 10:15 Uhr