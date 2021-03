Stand: 17.03.2021 10:15 Uhr Sport

De HSV kann, so as dat ok plaant weer, an’n Sünnavend sien Speel in de Tweet Liga gegen Heidenheim utdregen. Blots Störmer Simon Terodde warrt nich dorbi sien, wiel he positiv op Corona test worden is. He mutt nu för twee Weken in Kwarantään. De Rest vun de Mannschapp hett ünnerdeß al wedder mit dat Training anfungen. / Stand: 17.03.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.03.2021 | 10:15 Uhr