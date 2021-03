Stand: 17.03.2021 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Mankkaaktwedder hebbt wi, vun allens wat bi: noch fründlich, de Sünn lött sik seihn, later kaamt mehr Wulken rin un na’n Avend hen gifft’t ok wedder enkelte Schuer. De Temperatur kladdert bet negen Graad. Opstunns hebbt wi in Ne’engamm Een Graad. De Wind dorto kümmt lau bet middeldull ut Nuurdwest bet Nuurdoost. Un so geiht dat wieder: Tokamen Nacht frostig. Morgen beten schedderiger noch as hüüt mit veel Wulken, beten Sünn, af un an Regenschuer bi bet to söß Graad noch. / Stand: 17.03.21 Klock 09:30

