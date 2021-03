Stand: 16.03.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Inzidenz in Hamborg geiht al daaglang na baven. Güstern is se to’t eerste Mal siet Enn vun Januar över negentig west. Se kümmt so ümmer mehr an de Hunnert ran. Mag ween, dat dorüm eerste Lockerungen al in de tokamen Week wedder torüchnamen warrt. Vundaag will de Senaat doröver Raat slaan, woans dat wiedergeiht. //Stand 16.03.2021 Kl. 9:30

