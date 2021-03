Stand: 15.03.2021 09:30 Uhr Scholen, Kitas un Impferee in Hamborg

15.03.2021

Bernhard Koch

Wedder na School hen geiht dat vunaf hüüt för en poor Johrgäng in Hamborg. Ok de Kitas maakt wedder mehr Anbott för de Lütten. Unkloor is aver noch, wannehr dor dat ganze Personaal dörimpft warrn kann. AstraZeneca hett al mehrmals nich so veel levert, as toseggt weer. Dorüm gifft dat ne'e Impf-Termine in Hamborg eerstmal blots noch för Lüüd över achtig, un blots noch an't Telefon – so hett dat de Gesundheitsbehöörd mellt. // Stand: 15.03., Klock 09:30

