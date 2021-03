Stand: 15.03.2021 09:30 Uhr Wahlen in'n Süüdwesten

15.03.2021

Bernhard Koch

Na de Landdagswahlen in Baden-Württemberg un Rheinland-Pfalz freut sik de Grönen över en Super-Start för dat Super-Wahljohr, wieldes de CDU in beid Länner Stimmen verloren hett. In Baden-Württemberg harrn de Grönen vun Ministerpräsident Winfried Kretschmann de Nees vörn. De vörlöpigen Resultaten wiest för jem tweeundörtig Komma söss Perzent ut. In Rheinland-Pfalz is de SPD vun Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit fiefundörtig Komma söven Perzent op Platz een lannt. // Stand: 15.03., Klock 09:30

