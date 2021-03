Stand: 15.03.2021 09:30 Uhr Radfohrstriepens un ne'en Asphalt

15.03.2021

Bernhard Koch

In de Eck bi'n Dammtor sünd se wedder an't Boen in Saken Verkehrssekerheit. Bi dat Afbögen na rechts ünner de Brügg in den Dammtordamm rin, dor harr dat jümmer wedder Probleme geven, un dor schüllt nu ne'e Radfohrstriepens hen. Överto warrt dor ok frischen Asphalt opdragen, un duern schall dat Ganze woll bet August. // Stand: 15.03., Klock 09:30

