Stand: 15.03.2021 09:30 Uhr Bi Filmeree vun't Huusdack fullen

15.03.2021

Bernhard Koch

In den Stadtdeel Huusbrook is en Söventeihnjohrige vun dat Dack vun en Eenfamilienhuus rünnerstört'. As de Polizei seggt, wull de Deern dor woll en Internet-Video dreihen. Se hett sik mit en Fründin op dat Flachdack filmt un kunn sik denn nich mehr hollen. De Deern is sowat bi dree Meter deep op en Terrass fullen. Dorbi is se an'n Rüch to Schaden kamen un müss na't Krankenhuus he, aver ehr Leven is nich in Gefohr. // Stand: 15.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.03.2021 | 09:30 Uhr