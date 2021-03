Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr Impfstoff in’e tokamen Weken

Güstern is noch en ne’en Impfstoff – de vun Johnson & Johnson – in’e Europäischen Union tolaten worrn. Man bet de nu hier bi uns vun’e Dokters bruukt warrn kann, dor kann dat noch’n beten wat duern. Tominnnst een Maand lang mutt en woll noch töven. Dat hett Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn in‘e ARD seggt. Un de Firma vun AstraZeneca, de warrt in dat eerste Quartaal noch mal weniger levern künnen as betto egens dacht. Dorna to uurdelen kriggt de EU nu man blots noch dörtig Millionen Partien vun den Impfstoff. Dat is een Viddel weniger as dat, vun dat se toletzt snackt hebbt.

