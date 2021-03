Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr School geiht wedder los

Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe hett bi NDR 90,3 op Fragen vun Hörers antert, woans dat nu bi de Scholen utsüht, wenn dat dor Maandag wedder losgeiht. Wat se dor denn bi de scharpen Regeln ‘n beten wat nalaten doot, dat hängt man nich alleen vun‘e Tahlen af, waveel sik ansteken hebbt, sä Rabe. Veelmehr müss een ok dorna uurdelen, waveel Lüüd swoor krank warrt oder ok bi dootblieven doot. Rabe sä, bi de jungen Lüüd müss een anners op de Infekschonen kieken as een dat bi de Ölleren deit. För Grundschool- un Afsluss-Klassen geiht de Ünnerricht tokamen Week ok wedder in’e School los un nich man blots tohuus.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

