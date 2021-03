Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr Storm „Klaus“

Dor sünd Bööm ümfullen, Dackpannen rümflagen un Oberleitungen sünd twei gahn – dat leeg an den dullen Storm mit Naam „Klaus“ un dorüm müss denn ok de Hamborger Füerwehr güstern mehr as sösstig mal to en Insatz rut. Mehr wat bi kaputt gahn is aver nich. Man wokeen mit de Bahn reisen will, de mutt sik noch op poor Maleschen instellen.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.03.2021 | 09:30 Uhr