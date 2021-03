Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr Scheteree in’t Treppenhuus

In Kirchdörp-Süüd is en Fro anschaten un swoor an’n Kopp bi to Schaden kamen. De Föfftig-Jöhrige schall sik vörher in‘n Karl-Arnold-Ring mit en jungen Keerl streden hebben. Der dreeuntwintig Johr ole Mann is kort dorna dicht bi de Steed, wo dat passeert is, fastnahmen worrn. De Fro is na’t Krankenhuus henkamen.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

