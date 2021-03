Stand: 12.03.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag blifft meisttiets vull mit Wulken. De Sünn hett man blots so bet to de Middagstiet rüm en lütte Schangs. Dat wöör’t denn aver ok al. Ansünsten gifft dat denn den ganzen Dag över ümmer wedder Regenschuer, de deels ok tämlich dull utfallt mit ornlich Wind dorbi un deels ok kräftige Böen – un dat Ganze bi Temperaturen vun bet to negen Graad. Opstunns sünd dat söss Graad in Fuhlsbüddel. De Dag morgen warrt nich veel anners as vundaag. Un Sünndag is denn ok al en beten wedder de Sünn mit dorbi.

// Stand: 12.03.2021, Kl. 9:30

