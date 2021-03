Stand: 10.03.2021 09:30 Uhr Impen för Schoolmeesters

Schoolmeesters an Grundscholen künnt sik in Hamborg nu gegen Corona impen laten. Vun vundaag an dröfft se sik en Termin för dat Impzentrum in de Messehallen holen. Dat gellt ok för anner Lüüd, de an Grundscholen arbeid, to'n Bispeel för Huusmeesters. Eerst harr dat dat Anbott blots för Mitarbeiters vun Kitas geven. | Stand 10.3.2021 Kl. 9:30

