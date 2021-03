Stand: 09.03.2021 09:30 Uhr Corona-Impfen ok bi Huusärzte

In'n April schall dat losgahn, dat ok Dokters in jem ehr egne Praxis gegen Corona impfen dröövt. So sünd de Gesundheitsministers vun'n Bund un de Länner övereenkamen. De Hamborger Huusärzte, de staht al praat dorför. Jem ehr Verband sä to NDR 90,3, wenn noog Impfstoff dor is, denn kunnen de Praxen tosätzliche twintigdusend Minschen an'n Dag impfen. Ok de Asklepios Kliniken in Hamborg wüllt denn bi't Impfen mitmaken. // Stand: 09.03., Klock 09:30

